DAX: Weiter Richtung Norden?

Chance von 74 Prozent p.a.

von Ingmar Königshofen - 16.02.2021, 09:00 Uhr

Auch gestern strebte der DAX Richtung Norden. An der Börse wird schließlich Zukunft gehandelt. Und die Börse spekuliert derzeit auf einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung nach der Pandemie. Mit einem StayHigh-Optionsschein kann man bereits von seitwärts tendierenden DAX-Kursen profitieren.

Ist das derzeit wirklich die beste aller Börsenwelten? Fakt ist: Eine hohe Geldmenge aufgrund von weltweiten Rettungsmaßnahmen seitens Regierungen und Zentralbanken wirkt wie ein Treibsatz. In diesem Zusammenhang erwartet die Börse auch ein voluminöses US-Konjunkturpaket. Der neue US-Präsident Joe Biden habe laut Medienberichten davor gewarnt, ein zu geringes Konjunkturpaket zu verabschieden, welches dem Land nicht wirklich helfen würde. Er habe argumentiert, dass es bei den gegenwärtig extrem niedrigen Zinsen besser sei, jetzt umfassend zu investieren, um Wirtschaft und Arbeitsmarkt schnell wieder in die Spur zu bringen.

Extrem niedrige Zinsen

Apropos extrem niedrige Zinsen. Diese spielen dem Aktienmarkt zudem in die Karten, da Dividendenpapiere wohl noch eine ganze Weile als alternativlos scheinen. Gestern kündigte Großbritanniens Premier Boris Johnson zudem einen vorsichtigen Ausstieg aus dem Lockdown an - was man am Aktienmarkt ebenfalls freudig zur Kenntnis nahm. Andererseits bleibt die Pandemie weiterhin ein Risikofaktor. Stichwort Mutationen. Sollten diese weitreichende Einschränkungen des weltweiten Wirtschaftslebens erforderlich machen, könnte dies den Aktienmarkt ausbremsen. Zum Chart: Bei 13.009 Punkten bildet das Dezember-Tief eine Unterstützungsmarke.

Fazit

Mit einem StayHigh-Optionsschein auf den DAX (WKN SB6FQX) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erhalten, wenn sich der DAX bis einschließlich zum 18.06.2021 durchgehend über der Knockout-Schwelle von 12.400 Punkten bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 15. Februar 2021 um 19.55 Uhr (Briefkurs 7,92 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 26 Prozent entsprechen. Sollte die Knockout-Schwelle erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls der DAX unter die runde Marke bei 13.000 Punkten fallen würde.

Wichtige Chartmarken Unterstützungen: 13.009 Punkte (Dezember-Tief)

StayHigh-Optionsschein auf DAX (Stand: 15.02.2021, 19.55 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SB6FQX

Typ: Stayhigh akt. Kurs: 7,82/7,92 Euro

Emittent: Société Générale Schwelle: 12.400 Punkte

Basiswert: DAX



akt. Kurs Basiswert: 14.109 Punkte Laufzeit: 18.06.2021

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 26,3% (74% p.a.) Quelle: Société Générale

