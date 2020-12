DAX – Weihnachtsblues beim DAX oder Angst vor Rekorden?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es kann ja kaum möglich sein, dass die Marktteilnehmer bereits jetzt derart in Weihnachtsstimmung sind, dass sie keine Aktien mehr kaufen wollen. In Ermangelung von Weihnachtsmärkten dürften auch die Blicke kaum getrübt sein. Die Euphorie über einen bevorstehenden Impfstoff ist inzwischen eher einer nüchternen Betrachtung gewichen. Auch wenn die unmittelbar betroffenen Unternehmen durchaus von den Absatzerwartungen profitieren, scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass mit dem Beginn der Impfungen kaum ein sofortiges Verbannen des Virus einhergehen wird.



Nur so ist es zu erklären, warum der DAX es noch nicht geschafft hat, über den Widerstand zu steigen, der sich im Sommer dieses Jahres gebildet hatte. Während die US-Märkte längst neue Topnotierungen generieren konnten, notiert der deutsche Leitindex noch immer in seiner ausgeprägten Seitwärtsrange. Zuletzt haben sich zwei bedenkliche Kerzenformationen gebildet. Am Montag ein (allerdings nicht bestätigter) Shooting-Star (Intraday-Stimmungswende) und am Dienstag ein Doji (Eröffnungs- und Schlusskurs nahezu auf einem Niveau). Solche Candlestick-Formationen zeigen zumindest Unsicherheit bei den Marktteilnehmern an. Ein Ausbruch nach oben ist, nicht zuletzt wegen der Saisonalität, weiter möglich, dürfte aber zunehmend schwerer fallen.

