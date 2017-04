DAX: Weg zu neuem Hoch jetzt frei?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Frankreich-Wahl galt als starke Bremse für den DAX, nach der erstenRunde dürften sich die Sorgen vor einem europafeindlichen Kurs imNachbarland aber weitgehend verflüchtigen. Gibt das dem deutschenLeitindex den entscheidenden Schub? Zwei erklärte EU-Feinde in derStichwahl um das französische Präsidentenamt, das war der Albtraum derBörsianer. Marine Le Pen vom Front National hat es nun tatsächlich indie Endausscheidung geschafft, tritt dort aber gegen den EU-Fan EmmanuelMacron an. Dieser hat die erste Runde knapp gewonnen, womit dieDemoskopen endlich mal wieder Recht behalten haben. Das macht Hoffnungfür den Finaldurchgang, denn die Vorhersagen haben Macron für diesesDuell einen deutlichen Vorsprung in Aussicht gestellt.Die Frankreich-Wahl dürfte für die Börsianer damit ihren Schreckenverlieren, was dem DAX heute einen Schub geben sollte. Einen Ausbruchauf ein neues Allzeithoch erwarten wir in naher Zukunft aber noch nicht.Der technische Konsolidierungsbedarf ist noch nicht vollständig abgebaut– u.a. erkennbar am immer noch stattlichen Abstand von der200-Tage-Linie – und die Börsianer könnten ihr Augenmerk nun auf einanderes Ärgernis richten. Die USA steuern mal wieder auf einZahlungsproblem der Regierung zu, da Republikaner und Demokraten überdie Schuldenobergrenze streiten. Trump ist bislang nicht mitdiplomatischem Geschick aufgefallen, daher droht hier eine Hängepartieund damit ein neuer Belastungsfaktor für die Märkte. Im Hinblick aufNeuengagements halten wir es weiter für richtig, den Ausbruch des DAXabzuwarten und dann prozyklisch aufzuspringen.