DAX® (Weekly) - Ein harter Kampf

Ein harter Kampf





Kurz vor dem Beginn des für die Finanzmarktteilnehmer mit besonderem Interesse verfolgten

Treffens wichtiger Notenbankvertreter, Finanzminister, Akademiker und Finanzmarktexperten

im amerikanischen Jackson Hole hat sich der DAX® gestern weiter mit der Korrekturflagge

seit Juni (obere Begrenzung auf Wochenbasis akt. bei 12.296 Punkten) auseinandergesetzt.

Zwar konnten noch keine nachhaltigen Impulse generiert werden, ein Bruch dieser Trendlinie

rückt aber näher. Gelingt ein nachhaltiger Sprung über die obere Flaggenbegrenzung,

können Investoren auf eine Rückeroberung des ehemaligen Allzeithochs vom April 2015

(12.391 Punkte) und die Wiederaufnahme der positiven Grundtendenz aus dem 1. Halbjahr

2017 hoffen. Während die Indikatoren auf Tagesbasis mit neuen Einstiegssignalen glänzen,

steht eine entsprechende Weichenstellung im Wochenbereich noch aus. Im Erfolgsfall

winkt indes ein Vorstoßen in den Bereich des im Juni verzeichneten Allzeithochs (12.952

Punkte). Auf der Unterseite bleibt es bei den hier mehrfach genannten wichtigen Haltemarken

in Form der Verlaufstiefs vom April und August (11.942/35 Punkte), welche nicht unterschritten

werden sollten, um weitergehende Rücksetzer in Richtung des Hochs vom November 2015

(11.431 Punkte) zu vermeiden.





















DAX® (Weekly)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de