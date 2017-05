DAX® (Weekly) - Den Trend laufen lassen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





















Der Sprung über das inzwischen gut zwei Jahre alte Rekordhoch vom April 2015 bei 12.391Punkten hat beim DAX® weitere Kräfte freigesetzt, so dass das Aktienbarometer in derabgelaufenen Woche sein Allzeithoch bis auf 12.719 Punkte ausbauen konnte. Im „unchartedterritory“ definiert nun die runde 13.000er-Marke eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele.Knapp darüber verläuft aktuell die Parallele (akt. bei 13.189 Punkte) zum steilenHaussetrend seit Ende Juni 2016. Per Saldo ist die laufende Rally absolut intakt,so dass Anleger weiterhin am Ball bleiben sollten. Da die deutschen Standardwerteim Mai bisher allerdings an jedem Handelstag einen neuen Rekordstand verbuchen konnten– heute dürfte diese Serie anhalten –, reift aktuell das Sentiment „möglicherweise“heran. Deshalb gewinnt das Money Management derzeit an Bedeutung. Vor diesem Hintergrundkönnen Anleger den Stopp für bestehende Engagements auf das Niveau des Aufwärtsgapsvon Ende April (12.162 zu 12.289 Punkte) nachziehen, da bei einem „Gap-Closing“ auchein Rebreak der alten Ausbruchsmarken bei 12.391/76 Punkten zu beklagen wäre. Gemessenam Jahresschlusskurs 2016 von 11.481 Punkten sichert ein Stopp auf Basis der unterenGapkante Anlegern immerhin ein Kursplus 2017 von knapp 6 %.