DAX® (Weekly) - Flagge als Katalysator

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Flagge als Katalysator





Am Freitag verblieb der DAX® innerhalb der Handelsspanne des Vortages. Der so entstehende

„inside day“ gibt uns die Gelegenheit, einen Blick auf den Wochenchart der deutschen

Standardwerte zu werfen. Zu Jahresbeginn hat das Aktienbarometer fast punktgenau auf

dem seit Sommer 2016 bestehenden Haussetrend (akt. bei 12.880 Punkten) bzw. auf der

38-Wochen-Linie (akt. bei 12.725 Punkten) aufgesetzt. Die Bestätigung dieser Haltezone

sorgt im Zusammenspiel mit dem „bullish engulfing“ der Vorwoche für ein erneutes Ausrufezeichen

hinter der laufenden Rally. Das angeführte Candlestickmuster umschließt sogar die

Körper der vier(!) vorangegangenen Wochen. Möglicherweise ist dies der Nährboden,

um zum wiederholten Mal eine Konsolidierungsflagge auszuprägen (siehe Chart). Der

endgültige Abschluss dieser Trendfortsetzungsformation ließe sogar auf neue Rekordstände

jenseits der Marke von 13.526 Punkten schließen, zumal auch die amerikanischen Aktienmärkte

(z. B. DJIA®, S&P 500®) unverändert von einem Allzeithoch zum nächsten eilen. Um diese

Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, sollte der DAX® in Zukunft nicht mehr

unter die o. g. Bastion zurückfallen.





















DAX® (Weekly)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz