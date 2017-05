DAX® (Weekly) - Bestätigter Ausbruch

Bestätigter Ausbruch





Bei einer extrem kleinen Handelsspanne von nicht einmal 60 Punkten hat der DAX® zum

Wochenabschluss am vergangenen Freitag einen „inside day“ ausgeprägt. Interessanterweise

liegt auf im Wochenbereich ein ähnliche Entwicklung vor: Eine Wochenhandelsspanne

von nicht einmal 125 Punkten muss als absolut unterdurchschnittlich bezeichnet werden.

Dazu passt der nahezu idealtypische „doji“, d. h. Eröffnungs- und Schlusskurs wurden

auf fast dem gleichen Niveau ausgebildet. Unter dem Strich können alle diese Aspekte

interpretiert werden, dass der Markt derzeit nach Orientierung sucht. Der Wochenchart

der deutschen Standardwerte sendet allerdings auch eine konstruktive Botschaft. Zunächst

einmal brachte auch die abgelaufene Woche wieder einmal einen neuen Rekordstand (12.783

Punkte). Wichtiger ist aus unserer Sicht allerdings die Tatsache, dass mittlerweile

der dritte Wochenschlusskurs den Spurt über das alte Allzeithoch vom April 2015 bei

12.391 Punkten bestätigt. Selbst die 3%-Regel für einen validen Ausbruch wurde mit

dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag erfüllt. Per Saldo ist der laufende Aufwärtsimpuls

also absolut intakt. Sinnvolle charttechnische Stopp-Marken: 12.391/76 Punkte bzw.

12.162 Punkte (untere Gapkante der Kurslücke von Ende April).





















DAX® (Weekly)











































