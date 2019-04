DAX: Was kommt nach der Oster-Rally?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Er läuft und läuft und läuft. Nach einem eher verhaltenen Wochenanfang haben die Bullen bereits am vergangenen Dienstag das Zepter wieder übernommen und eine wahre Osterrally ausgelöst. Der deutsche Leitindex stieg am letzten Donnerstag um 0,57% auf 12.222 Punkte. Nachbörslich schaffte der Kurs gar den Sprung auf die 12.265. Seit sieben Tagen kennt der DAX also nur eine Richtung: aufwärts. Die vorläufige Bilanz im Monat April kann sich ebenfalls sehen lassen und beträgt satte +6%.

Charttechnik

Der Widerstand bei 12.030 wurde mühelos überschritten und das verhalf den Anlegern ohne Umschweife, in den nächsthöheren Gang zu schalten. Nach so einer Bewegung muss ich natürlich darauf hinweisen, dass nach und nach die Gewinne von den Marktteilnehmern mitgenommen werden könnten. Das würde zwangsläufig zu einer Korrektur an den Märkten führen und damit eine Verschnaufpause einläuten. Nichts Ungewöhnliches also. Für uns bedeutet das, besonders wachsam zu sein, relevante Punkte zu erkennen, an denen zuverlässige Unterstützungszonen zu vermuten sind.

Wichtig: Wenn Dynamik das Geschehen dominiert, fallen die Korrekturen relativ klein aus. Die Anleger wollen in so einem Fall ganz schnell den Trend fortsetzen.

Trading-Idee

Das Chartbild auf der Tagesebene liefert uns derweil klare Muster. Der erste Supportbereich auf der Unterseite, ist bei 11.837 zu finden. Hier kann der erste Versuch unternommen werden, eine Long-Position aufzubauen. Ich empfehle den Einstieg per Long-Umkehrkerze, vorausgesetzt das letzte Tief bei 11.837 wird nicht nachhaltig unterschritten. Sollte allerdings genau dieses Szenario eintreten, kann der Rücksetzer gar bis 11.268 laufen. Und wie bereits mehrmals erwähnt, muss spätesten dort ein Aufbäumen seitens der Bullen stattfinden.

Auch die Stundenebene ist eine schöne Mustervorlage. Hier hat sich ein besonders klarer Aufwärtstrend etabliert, der ebenfalls nach Ostern die Unterseite aufsuchen könnte. Ich bevorzuge den Entry tief aus der Korrektur heraus. Im Klartext: Der DAX müsste in die gewünschte Zone hineinlaufen (12.100 Zähler) und dort Stärke zeigen. Da es sich um einen spekulativen Trade handelt, werde ich die Positionsgröße verkleinern und den ersten Teilverkauf (1/3 der Position) am Hoch bei 12.275 realisieren.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

