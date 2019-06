DAX: Was für ein Desaster!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die vergangene Woche hat gezeigt, wovor ich schon länger gewarnt habe: zunehmende Kursschwankungen. Der DAX verlor knapp 3 Prozent und notiert derzeit deutlich unter der 12.000-Punkte-Marke. Die jüngsten Kursverluste lassen sich mal wieder auf die Handelskonflikte des US-Präsidenten Trump zurückführen. Diesmal drohte er Mexiko mit Zöllen, falls Mexicos Regierung keine wirksamen Maßnahmen gegen die illegale Einwanderung in die USA unternehme.

Charttechnik

Was ist aus charttechnischer Sicht passiert? Es ist nun das Short-Szenario eingetreten - die Situation muss zwangsläufig neu analysiert werden. Der DAX hat zum Wochenausklang auf der Tagesebene mit dem Rutsch unter das letzte Tief bei 11.815 einen Abwärtstrend ausgebildet, und somit muss die Chart-Ampel ganz auf „Rot“ geschaltet werden. Zwar könnte nach dem jüngsten Abverkauf in den nächsten Tagen eine Erholungsphase eingeleitet werden, aufgrund der Dynamik auf der Unterseite sowie der angespannten weltwirtschaftlichen Lage tendiere ich aber weiterhin dazu die Short-Seite zu favorisieren.

Im Tageschart liegt das nächste Ziel auf dem Weg nach unten bei 11.268 Zählern. Spätestens an diesem Level sollte eine Konsolidierung bei den Marktteilnehmern anstehen. Und wie sieht das untergeordnete Bild aus? Dort hat sich ein Abwärtstrend wie aus dem Bilderbuch herauskristallisiert und liefert uns erkennbare Anhaltspunkte. Im Klartext: Sollte sich zum Wochenbeginn das Gefühl der Entspannung breitmachen, so wäre das Hoch bei 11.927 als relevante Zone anzusehen. Oberhalb dieses Niveaus wäre der Trend dann gebrochen.

Trading-Idee

Und diese ideale Einstiegszone (11.900 – 11.930) kann natürlich für einen Versuch genutzt werden, um erneut einen Trade in Richtung Süden abzusetzen. Auch hier empfehle ich die Positionsgröße etwas runterzufahren und folgerichtig das Risiko zu minimieren. Warum? Der Kursrutsch hat schon beträchtliche Dimensionen erreicht.













DAX30H1_03062019







RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

GKFX ist ein führendes, mehrfach ausgezeichnetes und international agierendes Brokerhaus aus dem Bereich des Online-Tradings mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 2009 von einem erfahrenen Management-Team gegründet und beschäftigt global derzeit rund 500 Mitarbeiter. GKFX ist auf innovative Handelslösungen für moderne Trader spezialisiert und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu einer breiten Anzahl von Forex- und CFD-Produkten über technologisch fortschrittliche Handelsplattformen. Als oberster Maßstab für seine Service- und Produktqualität dient GKFX die Zufriedenheit seiner Kunden. Reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), verfügt GKFX über die erforderlichen Zulassungen der lokalen Aufsichtsbehörden. Die Niederlassung in Deutschland befindet sich in der Finanzmetropole Frankfurt am Main und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) registriert.