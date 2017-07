DAX in Wartestellung - US-Wirtschaft bleibt unter Beobachtung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 05. Juli 2017

Der Deutsche Aktienindex bleibt in Wartestellung. Neue Impulse könnte es heute Nachmittag geben, wenn die Auftragseingänge für die Industrie in den USA gemeldet werden. Die US-Wirtschaft erfüllte zuletzt nicht die Erwartungen. Tatsächlich gab es im zweiten Quartal die meisten Verfehlungen seit fünf Jahren bei dem, was der Markt von den Wirtschaftsdaten erwartete.

Die Angst, dass sich diese Schwäche irgendwann auch auf die Gewinn der Unternehmen niederschlagen könnte, bremst die Rally-Ambitionen an der Wall Street. Die Zurückhaltung US-Anleger färbt dann auch auf den DAX ab.