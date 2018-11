DAX in Wartestellung - US-Wahl und Notenbankbericht sorgen für Zurückhaltung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

nachdem der deutsche Aktienmarkt seine Gewinne am Freitag nicht verteidigen konnte, haben sich die Käufer erst einmal wieder zurückgezogen. Zu hoch erscheint vielen Anlegern die Gefahr, sich zu Beginn einer bewegenden Handelswoche mit einem Einstieg in den Markt die Finger zu verbrennen. Denn die jetzt eingekehrte Ruhe könnte auch die vermeintliche vor dem Sturm sein und die Korrektur ihr Finale noch nicht erlebt haben.Dass Apple erst den Ausweis der Verkaufszahlen für iPhones stoppen möchte und dann auch noch das Gerücht aufkommt, dass die Produktionsziele für das neue iPhone XR gekappt wurden, sind das keine Nachrichten, die für Euphorie am Gesamtmarkt sorgen.Trump, hohe Zinsen und der Ausblick auf die Gewinnsituation der Unternehmen 2019 drücken auf die Stimmung. Vor den morgigen Zwischenwahlen und dem nächsten geldpolitischen Rechenschaftsbericht der US-Notenbank am Donnerstag will sich niemand wirklich zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Sorgen über den Welthandel lasten auf der Anlegerstimmung.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.