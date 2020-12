DAX: Warten auf positive Impulse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die großen Fortschritte in der Impfstoffentwicklung haben dem DAX zu einem Anstieg bis knapp unter das Jahreshoch verholfen. Für einen Ausbruch fehlt der Mut - zumindest im Moment noch. Die Impfstoffentwicklung war so erfolgreich, dass nun bereits die Impfung gegen Covid-19 starten kann - Großbritannien macht den Vorreiter in den Industrieländern.



Zwar dürfte es etliche Monate dauern, bis der Impfschutz in der Bevölkerung ausreicht, um die Pandemie abzuwürgen, aber ein Licht am Ende des Tunnels ist nun klar erkennbar. Dem DAX hat das zu einem Sprung über die Marke von 13.000 Punkten verholfen, dort war aber erst einmal Schluss. Das dürfte auch daran liegen, dass der aktuelle Teil-Lockdown die Wirtschaft noch einmal deutlich belastet, wie zuletzt ein deutlicher Rückgang der Erwartungskomponente beim IFO-Index angedeutet hat, und dass die Erholung in 2021 zunächst zäh verlaufen könnte - bis die Herdenimmunität erreicht ist und eine Normalisierung stattfinden kann. Die Anleger sind daher im Moment noch zurückhaltend. Sollten von der Newsfront aber weitere positive Impulse kommen, etwa deutliche Fortschritte im Impfprocedere oder auch ein Durchbruch in der Brexit-Frage, könnte die Zeit für den Ausbruch nach oben reif sein.