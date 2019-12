DAX – Warten auf neue Impulse

der DAX® kommt in den vergangenen 24 Stunden an den gestern angesprochenen „ersten Horizontalwiderständen auf der Oberseite“ nicht mehr weiter und konsolidiert in einer vergleichsweise engen Handelsspanne in der Nähe der gestrigen Bewegungshochs knapp unterhalb der 13.150er Marke.



Die Tatsache, dass der Index am gestern skizzierten Widerstand im Bereich 13.150/60 Punkte nicht mehr weiterkommt, kann man durchaus als Schwäche auslegen. Die kurzfristigen Chartstrukturen bleiben allerdings vorerst weiter wenig zuverlässig – jede positive Schlagzeile in Bezug auf den Handelsstreit zwischen China und den USA kann den Index schnell wieder 150 Punkte gen Norden schicken.

Für kurzfristig orientierte Händler heißt es daher weiterhin, die Risiken vergleichsweise gering zu halten. Prozyklische Verkaufssignale im Stundenchart entstehen allerdings erst bei einem Stundenschluss unterhalb von 13.100 Punkten. In dem Falle rücken zügig wieder die Wochentiefs in den Fokus.

DAX® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.10.2019 – 05.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 01.11.2014 – 05.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ4SUQ 18,68 11.275 7,05 31.03.2020 DAX® Index HZ4SVR 10,00 12.150 12,96 31.03.2020

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ4SXD 5,33 13.625 24,39 31.03.2020 DAX® Index HZ4SYV 17,62 14.875 7,47 31.03.2020

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.12.2019; 10:47 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.12.2019; 10:47 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX – Warten auf neue Impulse erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).