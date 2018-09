DAX - Warten auf die Fed

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem verhaltenen Wochenstart hielten sich die deutschen Blue Chips auch am gestrigen Dienstag weitestgehend an der Seitenlinie auf. Dabei zeigte sich bei den Einzelwerten ein geteiltes Bild - während Wirecard und SAP haussierten, geriet der gesamte Automobilsektor nach einer Gewinnwarnung von BMW unter Druck. Per Saldo brachte der DAX aber ein kleines Plus von 0,2% über die Ziellinie, ein Ergebnis, das die abwartende Haltung vor dem heute Abend stattfindenden Leitzinsentscheid der US-Notenbank widerspiegelt.

Im Chartbild hat sich damit nichts geändert - nach oben stellen sich weiterhin die Hürden bei 12.425 und 12.460 in den Weg, bevor dieser frei wäre für einen Angriff auf den doppelten Widerstand aus 12.600er-Schlüsselstelle und GD200. Erst oberhalb dieses Bremsbereichs hätten die Kurse dann Platz für eine Fortsetzung der Erholung bis an die Januar-Abwärtstrendgerade bei 12.740 Punkten.

Auf der Unterseite stützt zunächst die obere Begrenzung des Juli-Abwärtstrendkanals bei 12.345 Zählern, bevor die 12.300er-Marke und darunter die massive Haltezone bei 12.220/12.200 als Unterstützungen aktiviert werden müssten. Wichtig zu wissen: Ein Rutsch unter dieses Niveau wäre zunehmend bearish zu interpretieren, da dann ein Rücksetzer bis 12.135/12.104 immer wahrscheinlicher würde.

DAX am Vortag:

12.374,66 23,84 / 0,19% (Tagesveränderung in Pkt. / %) Mittwoch, 26. September 2018