DAX – Warten auf die Fed

der Index legt im Vergleich zum gestrigen Vormittag weitere 100 Punkte zu und klettertet bis in den Bereich um 15.950 Punkte im Vorfeld des FOMC-Entscheids am Abend.

Das Momentum der Kaufwelle lässt in den vergangenen Stunden spürbar nach, knapp unterhalb der 16.000er Marke scheint die Luft für die Bullen nun doch erst einmal etwas dünner zu werden.

Da der Index seine kurzfristigen Ziele auf der Oberseite erst einmal gesehen haben könnte, steigt nun die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung, beziehungsweise etwas größere technische Zwischenkorrektur. Rücksetzer Richtung 15.800 Punkte wären keine allzu große Überraschung aus charttechnischer Sicht.

Neue Kaufsignale würden bei einem Anstieg per Stundenschluss über die 16.000er Marke generiert werden.

DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.10.2021 – 03.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2016 – 03.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Index HR2ZZZ 39,70 11.982,07 4,10 open end DAX® Index HR39LB 26,66 13.281,01 6,17 open end

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Index HR4L6S 2,07 16.165,38 52,43 open end DAX® Index HR6DLQ 13,11 17.195,23 9,60 open end

