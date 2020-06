DAX – War es das schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Je kräftiger die Ausschläge beim DAX ausfallen, umso schneller erfolgen auch die jeweiligen Gegenbewegungen. Nach dem Scheitern an der Widerstandszone rutschte der DAX wie erwartet fast an die Unterstützung im Bereich von 11.500 Punkten. Danach konnte am gestrigen Handelstag eine kräftige Erholungsbewegung eingeleitet werden. Diese erfolgte mit leicht anziehenden Umsätzen.



Sollten nun weitere Kursavancen folgen, könnte das Verkaufssignal des MACD-Indikators sehr schnell wieder negiert werden. In der aktuellen Lage entsteht der Eindruck, dass sich nun ein neuer ausgeprägter Seitwärtstrend etabliert. Dieser könnte in den kommenden Wochen zwischen ca. 11.500 und knapp 13.000 Punkten verlaufen. Dies ist allerdings eine Spekulation die nicht von den Indikatoren oder dem Chartbild unterstützt ist. Wirft man einen Blick auf die Saisonalität dann wird man feststellen, dass ab Ende Juni eine Anstiegsbewegung zu erwarten ist. Dieses Verhalten war in 23 der letzten 32 Jahre zu beobachten und dauert bis etwa Mitte Juli an. Sollte es auch dieses Jahr wieder so kommen, würde das für ein erneutes Erreichen des Bereichs um 13.000 Punkte sprechen.

