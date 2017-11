DAX: Wann kommt der große Knall?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Man kann es kaum glauben, wenn man sich die immer neuen Rekordmarken in den Indizes anschaut.

Der DAX machte nach der Feiertagspause einen gewaltigen Sprung, aber auch der TecDAX, Dow Jones und Nasdaq 100 scheinen nicht zu bremsen sein. Die Bären waren in der vorigen Woche wieder einmal auf verlorenem Posten. Die Rahmenbedingungen haben sich nicht verändert, denn weder der Euro/Dollar-Kurs konnte den Impuls geben, noch der Goldpreis. Auch die FED brachte keine unerwarteten Neuigkeiten, wie das auch bei der EZB der Fall war. Jetzt sollte man meinen, dass der DAX in den letzten zwei Monaten den Rückstand auf den Dow Jones aufgeholt hat, den wir in den Sommermonaten mehrfach beschrieben hatten. Auch der TecDAX konnte im Vergleich zum Nasdaq 100 nicht nur an Boden gutmachen, sondern liegt mit Blick auf die Jahresperformance weit vorn.

Wenn man sich die Vergleichswerte jetzt einmal für ein Jahr anschaut, ergibt sich folgendes Bild: DAX + 30,53%, TecDAX + 51,29%, Dow Jones + 31,28% und Nasdaq 100 + 34,55%. Der DAX erzielte zwar seit einigen Monaten am ersten Handelstag des neuen Monats einen ordentlichen Gewinn, aber die Größenordnung der vorigen Woche war schon außergewöhnlich. Der Grund für die monatlich wiederkehrenden Kursgewinne liegt wahrscheinlich im Anstieg der Barbestände bei den institutionellen Anlegern, die regelmäßige Spareinzahlungen sofort wieder investieren. Die EZB mag mit der Halbierung die Anleihekäufe einen Beitrag geleistet haben, aber die Flutung der Märkte wird, wenn auch mit gebremstem Schaum, noch mindestens bis zum Herbst 2018 fortgeführt werden. Positive Impulse gab es außerdem aus den USA durch gute Quartalszahlen und jetzt stellen sich viele Anleger die Frage, was die Bullen noch bremsen kann. Wir hatten schon in der vorigen Woche in unserer Stellungnahme für die Abonnenten im RuMaS Express-Service geschrieben, dass wir für Long-Trades auf die Indizes keinen Mut mehr aufbringen und dieses Gefühl hat sich in der vorigen Woche noch verstärkt. Jede sonst vielleicht als unbedeutend kategorisierte Kleinigkeit kann den Höhenflug der Indizes nicht nur stoppen, sondern sehr schnell kippen lassen. Wir hatten immer wieder darauf hingewiesen, dass man die Stoppkurse regelmäßig nachziehen muss, um im Zweifel den größten Teil der Gewinne zu retten. Wir werden das Gefühl nicht los, dass man die „schussbereite“ Cash-Reserve weiter aufstocken sollte, um mit entsprechenden Beträgen im passenden Moment einsteigen zu können. In der vorigen Woche konnte man mit kurzen Long-Trades kassieren und vielleicht muss man schon bald in den Short-Modus umschalten. Mehr erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.

