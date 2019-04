DAX: Wann kommt die Korrektur?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Eine starke US-Wirtschaft hat den Anlegern hierzulande neue Impulse verliehen. Im ersten Quartal ist sie deutlich stärker als von vielen Analysten erwartet gewachsen. Das verhalf dem deutschen Börsenbarometer auf 12.315 Punkte zu steigen und eine Wochenbilanz von Plus 0,8% ins Ziel zu retten.

Charttechnik: Aus charttechnischer Sicht dominieren natürlich die Bullen weiterhin das Geschehen. Aber Vorsicht! Ich rechne in den nächsten Tagen nach wie vor mit einem Rücksetzer. Die erste ersichtliche Supportzone auf der Unterseite liegt bei 11.836. Aktuell verbleibe ich lieber an der Seitenlinie, denn ich möchte mich nicht gegen den großen Trend stellen.

Trading-Idee im Stundenchart

Ein spekulativer Long-Einstieg wäre bei 12.235 möglich. Rutscht der Kurs allerdings unter dieses Level, so wäre nicht nur das Long-Szenario dahin, sondern wir dürften eine Trendumkehr in der kurzfristigen Ausrichtung notieren.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

GKFX ist ein führendes, mehrfach ausgezeichnetes und international agierendes Brokerhaus aus dem Bereich des Online-Tradings mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 2009 von einem erfahrenen Management-Team gegründet und beschäftigt global derzeit rund 500 Mitarbeiter. GKFX ist auf innovative Handelslösungen für moderne Trader spezialisiert und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu einer breiten Anzahl von Forex- und CFD-Produkten über technologisch fortschrittliche Handelsplattformen. Als oberster Maßstab für seine Service- und Produktqualität dient GKFX die Zufriedenheit seiner Kunden. Reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), verfügt GKFX über die erforderlichen Zulassungen der lokalen Aufsichtsbehörden. Die Niederlassung in Deutschland befindet sich in der Finanzmetropole Frankfurt am Main und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) registriert.