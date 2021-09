DAX - Wahlausgang übt positive Wirkung auf die Börse aus

Weitere Suchergebnisse zu "China Evergrande Group":

Wechselbad der Gefühle: Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche ein kräftiges Ab und Auf erlebt, unter dem Strich blieb überwiegend ein moderates Plus. Zu Beginn der Handelswoche hatten die Sorgen um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande beziehungsweise um die möglichen Folgen eines Zusammenbruchs für die Finanzstabilität Chinas zu massiven Kursverlusten geführt. Einige Beobachter äußerten sich allerdings dahingehend, dass die Evergrande-Krise letztlich ein Ventil gewesen sei, um die aufgestauten Konjunktursorgen und Korrekturerwartungen an den Märkten abzubauen. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.

Im weiteren Wochenverlauf zogen die Kurse dann wieder merklich an. Hierzu trug auch das Ergebnis der Ratssitzung der US-Notenbank Fed bei. Diese hatte an Zinssatz und Umfang der Wertpapierkäufe nichts geändert, aber signalisiert, dass letztere demnächst zurückgefahren würden. Die Anleger begrüßten das weiterhin „billige Geld“ ebenso wie die klare Kommunikation. Am Freitag ging es abermals abwärts, vor der Bundestagswahl hielten sich die Anleger zurück.

Dax leicht im Plus

Der seit vergangener Woche 40 Werte umfassende Deutsche Aktienindex (Dax) verbesserte sich im Wochenvergleich um 0,3 Prozent auf 15.531,75 Punkten. Der MDax ging minimal zurück auf 35.282,54 Zähler. Der TecDax legte 0,5 Prozent zu auf 3.901,55 Punkte. Der m:access All-Share rückte um 0,8 Prozent auf 2.925,05 Zähler vor.

Unter den größten Wochengewinnern im Dax waren die Titel von MTU Aero Engines mit einem Aufschlag von fast 5,3 Prozent. Der Triebwerkhersteller profitierte unter anderem von der generellen guten Stimmung in Bezug auf Luftfahrtwerte, die mit der Erwartung rückläufiger Corona-Einschränkungen zusammenhing. Der Kurs des neuen Dax-Schwergewichts Airbus stieg um 2,6 Prozent. Im MDax gewannen die Titel der Lufthansa auf Wochensicht 6,6 Prozent. Nach anfänglichem Zögern werteten die Anleger eine Kapitalerhöhung der Fluggesellschaft letztlich positiv, da das Geld in die Rückzahlung der deutschen Staatshilfen fließen soll. Damit wird die Abhängigkeit der Lufthansa verringert.

BILD: MTU AERO ENGINES

MTU Aero Engines profitierte vom Auftrieb der Luftfahrtbranche und konnte vergangene Woche deutlich zulegen.

Anleihen: Starker Auftakt konnte nicht gehalten werden

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten sind in der vergangenen Woche nach einem starken Auftakt spürbar zurückgegangen. Nachdem am Montag die Verunsicherung die Anleger noch zu den Bundespapieren greifen ließ, belasteten im weiteren Verlauf eine verbesserte Stimmung sowie die Annahme, die westlichen Notenbanken könnten ihre Geldpolitik eventuell doch rascher straffen als zuletzt gedacht. In der Folge erhöhte sich die Rendite der marktbestimmenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich von -0,27 auf -0,23 Prozent. Die Umlaufrendite rückte von -0,35 auf -0,32 Prozent vor.

USA: Achterbahnfahrt

Die US-Börsen haben in der vergangenen Handelswoche eine ähnliche Achterbahnfahrt vollführt wie ihre deutschen Pendants. Die Krise um Evergrande belastete dabei ebenso wie neue Sorgen um weitere chinesische Regulierungsmaßnahmen. Die Aussicht auf eine unverändert extrem lockere Geldpolitik lieferte dagegen einen Aufwärtsschub. Der Dow-Jones-Index stieg im Wochenvergleich um 0,6 Prozent auf 34.798,00 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index legte um 0,5 Prozent auf 4.455,48 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq-100-Index reduzierte sich geringfügig auf 15.329,68 Punkte.

Ausblick: Wahl-Ausgang positiv aufgenommen

Der Ausgang der Bundestagswahl könnte die Anleger an den deutschen Aktienbörsen zu Beginn der aktuellen Handelswoche erst einmal positiv stimmen, glauben etliche Beobachter. Zwar sei noch unklar, wer letztlich die Regierung stellen wird – dies dürfte auch noch eine Weile so bleiben –, allerdings seien die beiden realistischen Optionen, nämlich eine „Ampel“ aus SPD, Grünen und FDP sowie eine „Jamaika-Koalition“ aus CDU/CSU, Grünen und FDP, sicherlich beide für die Märkte akzeptabel. Sollten die Gespräche über mögliche Koalitionen allerdings zu lange dauern oder es hier zu größeren Schwierigkeiten kommen, könnte dies zu Unsicherheit an den Märkten führen.

Neben der politischen Lage hierzulande könnte auch die Situation in China wieder Einfluss auf die Börsen haben. Das Thema Evergrande dürfte den Anlegern dabei fürs Erste erhalten bleiben, zudem spielen immer wieder Befürchtungen über weitere politische Eingriffe in die chinesischen Märkte eine Rolle, wie zuletzt am vergangenen Freitag an den US-Börsen zu beobachten war.

Impulse durch Wirtschaftsdaten

Auch von Seiten der Wirtschaftsdaten dürften Impulse kommen. Aus den USA kommen unter anderem die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter, das Bruttoinlandsprodukt, Zahlen zum persönlichen Konsum und das Verbrauchervertrauen. Hierzulande dürften die Anleger vor allem auf das Verbrauchervertrauen und den Einkaufsmanagerindex blicken, zudem stehen Inflationszahlen an. Einkaufsmanagerindizes kommen auch aus China und Japan.

Ausgewählte wichtige Termine der Woche

Montag, 27.09.: Auftragseingänge für langlebige Güter in den USA

Dienstag, 28.09.: GfK-Verbrauchervertrauen (Deutschland); Verbrauchervertrauen in den USA; S&P/Case-Shiller-Auspreisindex (USA); Sitzungsprotokoll der Bank of Japan

Mittwoch, 29.09.: Geschäftsklimaindex für die Eurozone; Verbrauchervertrauen in der Eurozone; Schwebende Hausverkäufe in den USA

Donnerstag, 30.09.: Arbeitslosenzahlen für Deutschland; Verbraucherpreise in Deutschland; Importpreise in Deutschland; Verbraucherpreise in der Eurozone; Arbeitslosenzahlen für die Eurozone; Bruttoinlandsprodukt der USA; Persönliche Konsumausgaben in den USA; Chicagoer Einkaufsmanagerindex (USA); Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe in China

Freitag, 01.10.: Einzelhandelsumsätze in Deutschland; Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland und der Eurozone; ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA; Persönliche Einkommen und Ausgaben in den USA; Verbrauchervertrauen der Universität Michigan (USA); Gesamte Fahrzeugverkäufe in den USA; Caixin Einkaufsmanagerindex Produktion (China); Tankan Herstellungsindex (Japan)