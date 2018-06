DAX+WTI Öl- Zielbereiche getroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Sehr geehrte Leser,

In der letzten Woche nahm die Volatilität an den Märkten wieder deutlich zu. Wir konnten direkten Nutzen für unsere Abonnenten daraus ziehen.

Wer unsere Analyse gebucht und die Trades im DAX, sowie im WTI Öl ausgeführt hat, kann nun bereits den Stopp auf den Einstieg setzen.

Es besteht sodann keinerlei Risiko mehr für einen Verlust.

Seit erreichen den gelben Box für den Short Trade konnte der Deutsche Leitindex über 380 Punkte abverkaufen.

Wir schreiben dazu im heutigen Update:

„Damit können wir zu diesem Zeitpunkt auch bereits klar sagen, der Zielbereich ist erfolgreich abgearbeitet. Wer diesen genutzt hat und nun gerne seinen Trade Risikofrei haben möchte, sollte Stopps auf den Einstand ziehen. Im nächsten Schritt ist mit einem Unterschreiten von 12786 Punkten, die erste Bestätigung für ein Hoch eingefahren. Final können wir den Ausflug in Welle (b) in Rot unter 12588 Punkten zu den Akten legen. Wir geben an dieser Stelle nochmals den Hinweis, dass wir aus gelben Zielbereichen heraus mit Trailing Stopps arbeiten.“

Auch WTI hat eine sehr deutliche Reaktion auf unseren Short Einstiegsbereich gezeigt, wie im Chart zu sehen.

Trailing Stops nutzen oder direkt Positionen auf dem Einstieg absichern und nach und nach Gewinne mitnehmen. Wir sehen noch ca. 5 Dollar Potential nach unten für WTI.

Auch im Silbermarkt und im US Index S&P500 haben wir Tradingbereiche hinterlegt welche direkt genutzt werden können.

