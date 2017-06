DAX, WTI, Euro – Inliner taktisch und spekulativ nutzen

Inliner können Spaß bringen – wenn man sie richtig einsetzt. Dies kann spekulativ, aber auch taktisch und absichernd sein. Inline-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit, auch in Zeiten von Seitwärtsbewegungen hohe Renditen zu erzielen, da sie darauf setzen, dass ein Basiswert innerhalb einer bestimmten (Preis-)Spanne verharrt. Besonders beliebt sind dabei Inliner auf Indizes wie den DAX. In unserer ISIN-Liste haben wir einige Inliner auf den wichtigsten deutschen Aktienindex aufgenommen. Interessierte Anleger schauen sich beispielsweise die Inlineroder die WKNan.

Die Papiere haben die gleiche Laufzeit, weisen aber unterschiedlicher Barrieren auf, wobei die Luft nach unten bei allen größer ist. Für Anleger, die eher auf Währungen setzen, empfehlen wir beispielsweise den Inliner SC2C55 auf EUR/Dollar. Dieser bietet bis zum Laufzeitende im Dezember eine Rendite von knapp 28 Prozent, wenn der Wechselkurs die Grenzen nicht verletzt (1.00 -1.20). Ähnliche Grenzen, aber eine kürzere Laufzeit (bis Oktober) und eine Rendite von knapp 22 Prozent bis dahin verspricht das Papier DM2CR4. Auf Brent und WTI empfehlen wir die WKN SC2ZPM und SC2ZRF.



Vola und Zeitwerteffekt als Einflussfaktoren

Doch schauen wir uns auch die Funktionsweise eines Inliners etwas genauer an. Vergleicht man klassische Call- oder Put-Optionsscheine mit Inline-Optionsscheinen, so stellt sich der Einfluss von abnehmender Restlaufzeit oder auch steigender Volatilität auf die Preise beider Hebelproduktgattungen exakt gegenläufig dar. Während der Wert klassischer Call- oder Put-Optionsscheine mit der Restlaufzeit fällt, da auch die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen eines beliebigen Zielkurses mit jedem Tag geringer wird, steigt der Preis eines Inline-Optionsscheins mit jedem Tag ohne nennenswerte Kursbewegungen des Basiswerts an.

Beim Inline-Optionsschein profitieren Anleger also von einem positiven Zeitwerteffekt, da mit jedem Tag die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass eine der beiden Barrieren erreicht wird, was den wertlosen Verfall des Produktes auslösen würde.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Einfluss der Volatilität (Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität von Preisschwankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums): Je höher die erwartete Schwankungsbreite eines Basiswerts ist, desto teurer werden klassische Call- oder Put-Optionsscheine, da auch das Erreichen sehr hoher oder niedriger Basispreise jetzt möglich erscheint.

Der Preis eines Inline-Optionsscheins fällt hingegen mit steigender Volatilität, da nun auch scheinbar weit vom aktuellen Kurs des Basiswerts entfernte Barrieren mit höherer Wahrscheinlichkeit berührt oder durchbrochen werden. Spekulative Anleger, die in Inline-Optionsscheine investieren, sollten immer auch von fallenden Schwankungsbreiten des Basiswerts überzeugt sein.

Wenn Anleger den Kauf eines Inline-Optionsscheins erwägen, sollten sie den Abstand zwischen den Barrieren nicht zu gering und keine Barriere zu nahe am aktuellen Preis des Basiswertes wählen. Sie sollten bedenken, dass lange Restlaufzeiten nicht nur die mögliche Rendite, sondern auch das Risiko erhöhen.

Sie sollten zudem Zeit einplanen, um auf starke Marktschwankungen zu reagieren, die sich negativ auf ihre Position auswirken können. Sie sollten diszipliniert handeln und schon vor dem Kauf überlegen, bei welchen Kursmarken des Basiswerts und des Inline-Optionsscheins sie aus der Position aussteigen möchten.

Quelle: Societe generale / eigene Recherche