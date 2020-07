DAX – Vorsicht im Sommer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Im übergeordneten Bild hat der Dax seit seinem Mehrjahrestief vom 16.03.2020 eine regelrechte V-Wende mit steigenden Hochs und Tiefs erzielt.Der sehr starke Impuls im Anschluss erzielte am 08.06. sein Hoch, was durch unsere Zyklenanalyse und dem Erreichen des starken Widerstandes um 12.886 bestätigt wurde.Daraufhin folgte eine bilderbuchmäßige Korrektur mit Tief am 15.06. und anschließend steigenden Hochs und Tiefs.Nun wird es interessant! Der Kurs hat am 15.07. das Hoch vom 08.06. durchstochen, was aus klassischer Sicht einen anhaltend stabilen und starken Trend signalisiert.Doch dürfen wir nicht vergessen, in etwa 80 % kommt es im Hochsommer zu keinen weiteren ausgedehnten Anstiegen, sondern eher das Gegenteil tritt hier zutage.Aus der saisonalen Zyklik erzielt der Dax bis Mitte Juli sein Hoch und mündet dann in eine mehrwöchige Korrektur.









Ziehen Sie diese, über viele Jahre auftretende Anomalie bei den Entscheidungen Ihrer Investments in Betracht und schützen somit Ihr Portfolio und verbessern Ihre strategischen Handelsmaßnahmen.





Wir werden die kommenden Tage scharf analysieren und entsprechend auf mögliche Chancen reagieren.





