DAX: Vorerst gescheitert

Nach der sehr starken Performance seit Anfang April scheint der DAXkurzfristig an seine Grenzen stoßen. Sowohl fundamental als auchtechnisch gibt es Fragezeichen. Mit einem Quartalswachstum von 0,3Prozent hat die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal an Schwungverloren und auch die Konsenserwartungen der Analysten leicht verfehlt.Das gibt den aktuellen Trend, den Frühindikatoren seit Monaten andeuten,gut wieder: Die Dynamik war zuletzt rückläufig. Noch ist nicht absehbar,ob daraus in Zeiten deutlich gestiegener US-Zinsen und eines sichmöglicherweise noch verschärfenden Handelskonflikts ein richtigerAbschwung wird, oder ob sich das Ganze im Nachhinein als Stimmungsdelleentpuppt, weil das Aufwärtsmomentum der Weltwirtschaft doch zu robustist. Die Risiken sind aber gestiegen, und das scheint den Anlegern nachder starken Performance der letzten Wochen auch wieder bewusster zu werden.Der DAX ist jedenfalls an einer kritischen Marke vorerst –erwartungsgemäß – abgeprallt. Bei etwa 13.000 Punkten wurde Mitte 2017ein markantes Zwischenhoch ausgebildet, nach dem späteren Ausbrucherwies sich dieses Niveau dann als stabile Unterstützung. Dreht der DAXgenau hier jetzt wieder nach unten, hätte sich die Bedrohung einerTopbildung in Form einer großen Schulter-Kopf-Schulter signifikanterhöht. Gelingt dem DAX hingegen der erneute Ausbruch über die13.000-Punkte-Marke, wäre das ein starkes Haussesignal. Bevor diesesKaufsignal nicht generiert wurde, empfiehlt es sich, mit Zukäufen aufdem aktuellen Niveau nur noch sehr selektiv zu agieren.