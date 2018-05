DAX: Vonovia an der DAX-Spitze, E.ON am Ende

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,65%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,62%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,84%) wagte sich nach dem überraschend positiven ifo-Geschäftsklimaindex aus der Deckung, so die Analysten der Nord LB.



An der DAX-Spitze habe mit +2,21% Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) gethront. Schwächster Wert mit geringem Minus von 0,26% sei E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) gewesen.



Unsicherheiten hätten den US-Aktienmarkt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,2%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,2%, Nasdaq (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,1%) geprägt: Gebe es doch noch ein Treffen von Trump und Kim Jong Un, ein sinkender Ölpreis und der weiter schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China - bei all diesen Themen hätten sich Investoren zurückgehalten. Im Fokus hätten Öl-Titel gestanden: Exxon (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) -2,5%; Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) -4%.









Nach der Übernahme des US-Saatgutriesen (ISIN US61166W1018/ WKN 578919) erwarte (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) nun niedrigere Einsparungen als ursprünglich geplant. Die jährlichen Beiträge zum bereinigten Betriebsergebnis (EBITDA) sollten bei nur noch 1,2 (ursprüngliche Planung: 1,5) Mrd. USD liegen. Eine wirkliche Überraschung sei die Revision der Zahlen nicht, da Finanzchef Dietsch bereits zuvor klargemacht habe, dass sich durch den Verkauf von Konzernteilen das Synergiepotenzial verringere. Die US-Modekette (ISIN US3647601083/ WKN 863533) habe ihren Umsatz im ersten Quartal auf 3,78 (3,44) Mrd. USD gesteigert. Der Nettogewinn habe sich auf 164 (143) Mio. USD verbessert. Der Eurokurs habe sich zunächst etwas freundlicher gezeigt, was auf den besser als erwartet ausgefallenen ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland zurückgeführt worden sei. Im weiteren Verlauf sei es aufgrund der jüngsten politischen Turbulenzen in Südeuropa nach unten gegangen. Der EZB-Referenzkurs liege bei 1,1665 USD. Aussagen nach einem Treffen des saudischen und des russischen Ölministers hinsichtlich eines möglichen Anstiegs des Ölangebotes in der zweiten Jahreshälfte hätten die Ölpreise unter Druck gebracht. Der Goldpreis sei ohne große Veränderungen geblieben. (28.05.2018/ac/a/m)