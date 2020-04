DAX: Mit Volldampf ins Wochenende

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Das macht Laune: Vor dem Wochenende sieht es beim DAX nach einem kräftigen Kursgewinn aus. Bis zum Mittag legt der deutsche Leitindex um rund 4,3 Prozent zu und klettert damit über 10.700 Punkte. Dabei wird der DAX heute von zwei Meldungen angetrieben: Einerseits wecken die mittlerweile niedrige Ansteckungsrate in Deutschland und Donald Trumps Plan, die US-Wirtschaft stufenweise wieder hochzufahren, Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Maßnahmen. Andererseits sickerte aus den USA eine Nachricht über einen möglichen Erfolg bei einem Medikament zur Behandlung von Corona-Patienten durch.Die Stuttgarter Anleger mögen‘s zum Wochenausklang wieder regional – Daimler ist die meistgehandelte Aktie und legt über 6 Prozent auf 29,50 Euro zu. Wie heute bekannt wurde, gingen die Auto-Neuzulassungen in der EU im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um über 55 Prozent zurück, in Deutschland um 37,7 Prozent. Daimler schnitt dabei jedoch noch besser ab als Volkswagen und BMW, die jeweils einen etwas stärkeren Einbruch der Absatzzahlen verzeichneten.Darauf haben Patienten und Anleger gewartet: Laut vorab bekannt gewordenen Daten einer Studie der Universität Chicago sorgt das Mittel Remdesivir von Gilead Sciences bei Corona-Patienten für schnelle Verbesserungen bei Fieber und Atemproblemen. Das fassen die Stuttgarter Anleger als äußerst positives Signal auf, die Gilead Sciences-Aktie legt bis zum Mittag rund 11 Prozent zu.Eines der DAX-Schlusslichter ist heute mit einem Plus von knapp einem Prozent Wirecard. Am Morgen hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs Wirecard von „Buy“ auf „Neutral“ herabgestuft, das Kursziel aber von 115 Euro auf 130 Euro angehoben. Kurzfristig drohe Wirecard aufgrund des sinkenden Konsums und ausbleibender Reisen Gegenwind, 2021 aber solle das Erlöswachstum kräftig zulegen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.