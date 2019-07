DAX – Volatil und Turbulent, Trend geht anders

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Immer wenn es beim DAX derzeit so aussieht, als könne ein Trend wieder aufgenommen bzw. ein neues Top generiert werden, kommt ein heftiger Rückschlag. So war es in der vergangenen Woche zu beobachten, als die 12.600er-Marke in Angriff genommen wurde und der Markt kurz vor einem neuen kurzfristigen Top stand. Im Tagesverlauf wurde dann kontinuierlich abverkauft und die Unterstützung bei 12.400 Punkten konnte gerade so gehalten werden.



Die zweitägige Erholungsbewegung fand dann unter rückläufigen Umsätzen statt. Folgerichtig brach der Index gestern erneut ein. Die Umsätze waren hier deutlich höher als an den beiden Vortagen. Der MACD-Indikator ist unterdessen an seiner Triggerlinie wieder nach unten abgeprallt, was ein neues Verkaufssignal bedeutet. Heute setzt der Index wieder zu einer leichten Erholungsbewegung an, was das MACD-Signal negieren könnte.



Es bleibt abzuwarten, wie sich mit der heutigen Erholung die Umsätze entwickeln. Die erhöhte Volatilität zeugt auf jeden Fall für eine neue Unsicherheit die sich im Markt breit macht. So dürfte es in den kommenden Tagen auch weiter gehen.



Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.