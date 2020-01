DAX: Versöhnlicher Wochenausklang

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Positiver Wochenausklang nach einer turbulenten Handelswoche: Der DAX bewegt sich ausgehend vom gestrigen Tagestief bei 13.388 Punkten ordentlich nach oben. Um die Mittagszeit notiert der DAX bei 13.580 Punkten und damit rund 190 Punkte über dem gestrigen Tagesschlusskurs. Mit einem Kursplus von fast 1,5 Prozent schiebt sich der deutsche Leitindex wieder in Richtung seines am Mittwoch aufgestellten Allzeithochs.Die amerikanischen Indizes konnten ihre anfänglichen Tagesverluste im Laufe des Handelskontinuierlich reduzieren und schlossen nur mit geringfügigen Verlusten. Die asiatischen Indizes gingen mit leichten Gewinn aus dem Handel. Der Hang Seng schloss 0,15 Prozent im Plus, der Nikkei etwas über 0,13 Prozent.Die Wirecard-Aktie ist heute die mit Abstand meistgehandelte Aktie an der Börse Stuttgart. Gestern durchbrach die Aktie die für Charttechniker sehr wichtige 200 Tage Linie nach oben. Aktuell liegt die 200 Tage Linie bei 134,38 Euro, die Aktie notiert am frühen Nachmittag bei 141 Euro. Das entspricht einem Plus von rund 4,8 Prozent.Die Daimler-Aktie wird zum Ende der Woche hin ebenfalls häufig gehandelt. Die am Mittwoch veröffentlichen vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 und die von US-Präsident Donald Trump ins Spiel gebrachten höheren Zolle auf Autos sorgen auch noch am Freitag für Verluste. Die Aktie notiert aktuell bei 44,40 Euro etwa 0,4 Prozent im Minus.Bayer konnte zu Börsenbeginn bis auf 78,80 Euro zulegen. Marktteilnehmer spekulieren auf einen Vergleich der Glyphosat-Kläger mit Bayer. Im weiteren Handel büßte die Aktie ihre Kursgewinne ein und notiert aktuell bei 76,33 Euro rund 1,8 Prozent im Minus.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.