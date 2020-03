DAX: Versöhnlich in Richtung Wochenende

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der wohl zweite Tag in Folge mit positivem Ausgang für den DAX – gibt das schon Anlass zur Hoffnung? Am Freitag jedenfalls klettert der DAX bis zum Mittag über 5 Prozent und überwindet damit auch wieder die Marke von 9.000 Punkten. Womöglich sorgen die Maßnahmen der Notenbanken und der Politik bei den Anlegern allmählich für etwas mehr Zuversicht. Dabei ist heute durchaus noch mit kleineren Schwankungen zu rechnen, denn heute ist „Hexensabbat“. Das bedeutet: Es verfallen Futures und Optionen auf die Indizes der Stoxx- und der DAX-Familie sowie Optionen auf Einzelaktien.

Absoluter Spitzenreiter im DAX und die am Freitag meistgehandelte Aktie in Stuttgart: Die Allianz. Die Aktie des DAX-Versicherungskonzerns legt zum Wochenschluss um über 10 Prozent zu und notiert damit bei 135,60 Euro. Insgesamt beläuft sich der Verlust seit Beginn der jüngsten Kursverluste jedoch noch immer auf fast 40 Prozent.Die Lage für die Lufthansa bleibt ernst – auch wenn die Aktie heute als einer der meistgehandelten Werte um mehr als 6 Prozent zulegt. Lufthansa-CEO Spohr zieht bereits staatliche Hilfe in Betracht, sollte die Krise über mehrere Wochen und Monate andauern. Schwer wiegt auch die Senkung des Kreditniveaus durch die Ratingagentur Moody’s. Diese stuft die Kreditwürdigkeit der Airline nun bei Ba1 und somit im Non-Investment-Bereich ein. Damit kommt die Lufthansa für viele Fonds nicht mehr in Frage und muss Kreditgebern höhere Risikoprämien zahlen.Auch die BASF-Aktie wurde in letzter Zeit arg gebeutelt. Heute gelingt der BASF jedoch mit dem Gesamtmarkt eine leichte Erholung – und diese scheint auch bitter nötig, ist der Kurs der BASF-Aktie doch von rund 70 Euro im November 2019 bis auf das jüngste Tief am Montag bei 37,46 Euro eingebrochen. Als eine der meistgehandelten Aktien klettert die BASF heute um 2,1 Prozent auf nunmehr 41 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.