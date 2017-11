DAX-Versicherung – Profis aufgepasst!

Liebe Leser von Feingold Research, liebe professionelle Anleger auch – wir stellen momentan verstärkt zur Versicherung, Absicherung, Spekulation – nennen Sie es gerne so, wie Sie es persönlich auch anfassen – Puts vor. Puts auf den DAX. Warum? Wir haben uns die implizite Volatilität einmal angesehen für den DAX auf zwei Jahre. Die Volatilität at the money, am Geld, liegt bei etwa 16,5 %. Im Höchststand nach Lehman war sie bei 45%, in der Eurokrise bei 32%, der langjährige Durchschnitt liegt bei etwa 23 Prozent. Sie sehen daher – die jetzt folgenden Put-Optionsscheine auf den DAX mit Basis bei 13.000 bis 12.500 Punkten und Laufzeit 2019 September / Dezember sind als Versicherung sehr interessant. Auch auf US-Indizes ist die Lage nicht viel anders. Deshalb – wer vorsichtig und umsichtig agiert, mischt aus Vernunftgründen zumindest kleine Anteile bei.

DAX-Puts:

09/19 – Basis 12.500 - DD19FC

09/19 – Basis 13.000 - XM84XV

12/19 – Basis 12.500 - PR3S1A

12/19 – Basis 13.000 - PR3S1F

S&P 500 Puts:

09/19 – Basis 2.000 - GD764C

12/19 – Basis 2.500 - DM0NJW

NASDAQ100-Put

12/19 – Basis 6.000 - DM0NG6

DowJones-Put

09/19 – Basis 22.500 - DL73AH