DAX - Verschnaufpause nach einem starken Juli?

Der DAX zeigte am Freitag einmal mehr, wie viel Potenzial in ihm steckt. Dabei gelang die Rückkehr in die November-Schiebezone oberhalb von 12.850 Punkten ebenso, wie das beste Wochenergebnis (+2,4%) seit vier Monaten. Überhaupt liest sich die Juli-Bilanz vor den beiden restlichen Sitzungen beeindruckend: Im laufenden Monat sattelte der Index aktuell 4,5% auf, damit könnte der Juli der bislang beste Monat des Jahres 2018 werden. Zumindest dann, wenn sich die positive Tendenz heute fortsetzt - doch danach sieht es zunächst nicht aus. Im Detail:

Im Sog einer schwachen Wall Street dürfte der DAX heute erstmal einen Schritt zurück machen und eventuell zum Pullback auf die 200-Tage-Linie ansetzen. Sollten die Blue Chips erneut unter den langfristigen Durchschnitt bei 12.769 abrutschen, rückt sofort die 12.600er-Schlüsselstelle noch einmal in den Fokus. Wichtig zu wissen: Erst ein Rückfall unter diese Schwelle würde das Chartbild wieder deutlich eintrüben, sodass es noch einmal bis zur Doppel-Unterstützung bei 12.450/12.425 zurückgehen könnte.

Auf der Oberseite sind die relevanten Chartmarken derweil klar abgesteckt, wobei neben dem 12.850er-Widerstand nun bereits die kleineren Hürden bei 12.925 und 12.952 ins Blickfeld rücken. Darüber würde es dann um die runde 13.000er-Marke gehen, die (nachhaltig) allerdings nur schwer im ersten Anlauf zu überwinden sein dürfte.

DAX am Vortag:

12.860,40 51,17 / 0,40% (Tagesveränderung in Pkt. / %) Montag, 30. Juli 2018