DAX – Verpufft die Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Die deutschen Aktienbörsen haben die vergangene Woche nach uneinheitlichem Verlauf leichter beendet. Nachdem zu Wochenbeginn im frühen Handel noch neue Index-Rekorde aufgestellt worden waren, ging es spürbar abwärts. Zu Wochenmitte setzte dann eine Erholungsbewegung ein, die allerdings nicht bis zum Ende der Handelswoche anhielt. Die Kursverluste waren dabei hauptsächlich auf Gewinnmitnahmen, wieder wachsende Corona-Sorgen und einen damit zusammenhängenden geringeren Konjunkturoptimismus zurückzuführen. Auch die Spekulationen über eine Anhebung der Kapitalertragsteuer in den USA belasteten. Dagegen kam das Ergebnis der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an den Märkten gut an. Die EZB hielt sich alle Optionen offen, um den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie entgegenzuwirkenWir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.Dax-Familie mit neuen Höchstständen





Der Deutsche Aktienindex (Dax), der am vergangenen Montagvormittag erstmals über 15.500 Zähler gestiegen war, sank im Wochenvergleich um 1,2 Prozent auf 15.279,62 Punkte. Gegen den Trend legten die Titel von Indexwert E.ON auf Wochensicht um knapp 3,2 Prozent zu. Der Energiekonzern profitierte von einem positiven Analystenurteil, auch der Beginn des Online-Klimagipfels unter Führung von US-Präsident Joe Biden und die Erwartung anspruchsvollerer Klimaschutzziele gaben Auftrieb. Der MDax büßte im Wochenvergleich 1,5 Prozent auf 32.772,46 Zähler ein. Der TecDax reduzierte sich leicht um 0,2 Prozent auf 3.518,88 Punkte. Der m:access All-Share verlor 2,0 Prozent auf 2.837,85 Zähler..









BILD: E.ON Legte gegen den Abwärtstrend zu: E.ON. Im Bild die Unternehmenszentrale in Essen.Deutsche Anleihen: Ohne einheitliche Tendenz





Die deutschen Anleihemärkte haben sich in der vergangenen Woche ohne einheitliche Tendenz präsentiert. Einerseits belasteten gut aufgenommene Konjunkturdaten aus den USA und der Eurozone, andererseits gaben die zeitweilig eingetrübte Stimmung an den Finanzmärkten und die gesunkene Risikoneigung der Anleger den Bundespapieren Auftrieb. Im Wochenvergleich legte die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe von -0,27 auf -0,26 Prozent zu. Die Umlaufrendite ging dagegen von -0,32 auf -0,33 Prozent zurück.USA: Verluste reduziert





Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche nachgegeben. Zu Ende der Handelswoche sorgten allerdings einige gut aufgenommene Konjunkturdaten für spürbaren Auftrieb und halfen, die vorangegangenen Verluste zu reduzieren. Der Dow-Jones-Index büßte im Wochenvergleich 0,5 Prozent ein auf 34.043,49 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index , der am vergangenen Freitag zwischenzeitlich mit gut 4194 Zählern ein neues Rekordhoch verzeichnete, ging letztlich um 0,1 Prozent zurück auf 4.180,17 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-100-Index gab 0,7 Prozent ab auf 13.941,44 Punkte.Ausblick: Alles spricht für Aktien





Nach den Schwankungen und dem Minus der Vorwoche rechnet kaum einer damit, dass die deutschen Aktienmärkte ihre Rekordserie in der aktuellen Woche wieder aufnehmen. Zwar könnten sowohl von Konjunktur- als auch Unternehmensseite gute Zahlen kommen – der Kalender ist mit Veröffentlichungsterminen prall gefüllt –, allerdings sei bereits so viel an Konjunkturhoffnungen in den aktuellen Kursen eingepreist, dass es deutlich positive Überraschungen brauche, um die Aktienbörsen nachhaltig anzutreiben, heißt es von Marktbeobachtern. Zudem war zuletzt die Corona-Situation mit neuen Virus-Mutationen wieder verstärkt ins Bewusstsein der Anleger gerückt, was die Stimmung an den Märkten nicht hebt. Weitgehend Einigkeit besteht darin, dass sich die Anleger auch in der nächsten Zeit auf Marktschwankungen und volatile Märkte einstellen sollten.Hochkarätige Konjunkturdaten und laufende Berichtssaison





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Zu den angesprochenen zahlreichen Wirtschaftsdaten, die für Impulse sorgen könnten, zählen hierzulande das Ifo-Geschäftsklima, das GfK-Verbrauchervertrauen sowie Bruttoinlandsprodukt und Arbeitslosenzahlen. Aus den USA kommt ebenfalls das Bruttoinlandsprodukt, dazu die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter, das Verbrauchervertrauen, die persönlichen Einkommen und Ausgaben sowie eine ganz Reihe weiterer hochkarätiger Daten. Besonderes Augenmerk dürften die Anleger aber auf die Ratssitzung der US-Notenbank Fed legen. Dabei wäre Alles außer einer Bestätigung der extrem lockeren Geldpolitik eine große Überraschung.Von Unternehmensseite dürfte es vor allem der Fortgang der Berichtssaison sein, der die Aufmerksamkeit der Anleger haben wird. Dabei legen in den kommenden Tagen mehrere Dax-Konzern Quartalszahlen vor, darunter BASF Deutsche Bank und MTU Aero Engines Delivery Hero veröffentlicht den Geschäftsbericht. In den USA gewähren unter anderen namhafte Technologie-Unternehmen Einblicke in ihre Bücher, so beispielsweise der Google-Mutterkonzern Alphabet Apple und Microsoft , zudem der Elektroauto-Bauer Tesla