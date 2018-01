DAX: Update vom 05.01.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Rekordjagd an der Wallstreet hat es nun auch dem DAX angetan. Der Dow Jones knackte im gestrigen Handel erstmalig die Marke von 25.000 Punkten und reist das deutsche Börsenbarometer bis auf über 13.168 Punkte mit. Von neuen Bestmarken zeigt sich der heimische Kurs allerdings noch weit entfernt. Bereits gestern sorgten überraschend starke ADP- Daten für einen ersten Appetitanreger, was Anlegern hierzulande gegen Nachmittag blühen könnte. Die Veröffentlichung der US- Arbeitsmarktdaten dürfte als heutiger Höhepunkt gelten und die verkürzte Handelswoche damit abrunden.

Zwischen den Jahren ließ sich der DAX vom Rekordfieber an der Wallstreet nicht anstecken. Die Ansteckungsgefahr blieb jedoch auf einem hohen Niveau, sodass die Feierlaune aus den USA nun auch in Europa angekommen sein könnte.