DAX: Und jetzt die große Korrektur?

Es macht den Eindruck, dass die Anleger nur noch auf einen passendenAnlass gewartet haben, um beim DAX Gewinne einzustreichen. Leitet derRückschlag, der gestern durch neue Irritationen um US-Präsident Trumpeingeleitet wurde, nun die erste größere Korrektur seit Monaten ein?Große Rückschläge waren im laufenden Jahr bislang selten. Das lag auchdaran, dass die Berichterstattung der Unternehmen überwiegendzufriedenstellend ausgefallen ist und Frühindikatoren eine anziehendeKonjunkturdynamik signalisierten. Dabei schwang auch die Hoffnung mit,dass die Regierung Trump in den USA einen größeren fiskalischen Stimuluszündet.Der steht nun zur Disposition, da der US-Präsident in immer neueFettnäpfchen tappt und als angeschlagen gilt. Die Durchsetzung einesgroßen Fiskalpakets, das insbesondere im republikanischen Lager aufWiderstand stoßen dürfte, scheint vor diesem Hintergrund fraglich. DieseGemengenlage traf auf einen überkauften Markt, der DAX bewegte sichzuletzt im roten Bereich (gemäß RSI), das war zum letzten Mal beimJahreswechsel der Fall. Insofern waren die Trump-Turbulenzen nur derwillkommene Anlass für Gewinnmitnahmen. Wir sind bezüglich der Frage, obdaraus eine große Korrektur wird, eher skeptisch. Sentimentumfragenzeigen eine eher verhaltene Stimmung, so dass ein größeres Reservoir anNachkäufern besteht. Nun wird interessant zu sehen, ab welchem Niveaudie Schnäppchenjäger zugreifen. Solange das Zwischenhoch aus dem Aprilbei 12.375 Punkten nicht deutlich unterschritten wird, bleibt der Trendbullish.