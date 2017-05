DAX - Nach US-Leitzinsentscheid fester erwartet

die US-Notenbank Fed hat den Leitzins am Vortag wie erwartet unverändert belassen. Der DAX zeigt sich vorbörslich höher bei 12.550 Punkten. Damit notiert der Leitindex direkt am Widerstandsbereich von 12.550/12.600 Punkten. Hier sollte der Index erstmal nicht weiterkommen. Auch in der kommenden Woche nicht.