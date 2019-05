DAX: Tweets bestimmen die Marktrichtung!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In der Vergangenheit haben die Aktienmärkte in erster Linie auf die Veröffentlichung der Konjunkturdaten reagiert. Doch wie es scheint haben sich die Zeiten geändert. Die Tweets des US-Präsidenten bestimmen nämlich jetzt die Marschrichtung auf den Börsenparketts.

Es ist bekannt, dass Herr Trump steigende Kurse an den Märkten sehr gern in Zusammenhang mit seiner Person bringt. Die jüngsten Kursturbulenzen dürften ihm also nicht besonders gut gefallen haben. Was tut er also dagegen? Er feuert mehrere Tweets heraus, um die Marktteilnehmer zu besänftigen. So auch letzte Woche geschehen - die sechsmonatige Verspätung der Zolleinführung in Europa sorgte für eine kleine Entspannung. Vorsicht ist dennoch weiter geboten. Jegliche Updates, positiver oder negativer Art, können starke Auswirkungen auf den DAX und natürlich auf die großen Indizes wie z.B. den Dow Jones und S&P 500 haben.

Charttechnik

Das war mal wieder eine punktgenaue Landung. Der Kurs korrigierte bis zur anvisierten Supportzone bei 11.837 und machte dann sofort auf dem Absatz kehrt. Im Klartext: Die Bullen haben im 11.800er Bereich das Kommando übernommen und werden meiner Ansicht nach versuchen, das letzte Hoch bei 12.444 zu überwinden, um anschließend den Aufwärtstrend auszudehnen. Sollte sich die Situation im Handelskrieg jedoch weiter zuspitzen, ist ein stärkerer Abverkauf mehr als wahrscheinlich. Mit einem Rutsch unter die 11.815, würden die Shorties eine Trendumkehr vollziehen. Mein Tipp: Wachsam bleiben und vorsichtig agieren.







Trading-Idee

Ich halte weiter an der Regel fest: „The Trend is your friend“. Somit empfehle ich auf der untergeordneten Zeiteinheit, also der Stundenebene, nach Long-Signalen Ausschau zu halten. Natürlich muss man aufgrund der aktuellen Marktsituation die Positionsgröße anpassen – in diesem Fall runterfahren. Je nach Eröffnung behalte ich das Tief bei 12.149 um Auge. Hier kann der erste Versuch unternommen werden einen Long-Trade abzusetzen. Springt der Kurs über die 12.317, werde ich auf einen Rücksetzer warten, um möglichst tief aus der Korrektur einzusteigen.







