DAX: Trump liefert nicht gut genug

Allzu viel Beifall für die Steuerpläne der neuen US-Regierung gab es nicht. Die Wall Street reagierte verhalten auf die angekündigten Maßnahmen. Vor allem die Unternehmen sollen deutlich entlastet werden. Fraglich ist jedoch, ob die Steuerreform vom Kongress verabschiedet wird. Bei der Gesundheitsreform Obamacare musste US-Präsident Donald Trump eine Niederlage hinnehmen.

Ausblick

Der heutige Donnerstag hat einiges zu bieten. Zuerst wird die Wirtschaftsstimmung für April in der Eurozone veröffentlicht. Am Mittag stehen dann der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank sowie die anschließende Pressekonferenz im Terminkalender. In den USA könnte der Auftragseingang für langlebiger Wirtschaftsgüter von Interesse sein. Des Weiteren werden mit BASF, Bayer, Lufthansa und Beiersdorf vier Konzerne aus dem DAX ihre Quartalsberichte vorlegen. In den Vereinigten Staaten gewähren Alphabet, Microsoft, Bristol-Myers Squibb und Ford Motors Einblick in die Bilanzausweise der ersten drei Monate.

Charttechnik

Der DAX schloss gestern am dritten Tag in Folge oberhalb der ehemaligen Verlaufshochs bei 12.375/12.390 Punkten. Somit verfügt das heimische Börsenbarometer über eine neue Unterstützung. Aber auch ein Rutsch darunter wäre aus charttechnischer Sicht kein Beinbruch. Im Tageschart ist im Bereich bei 12.152/12.066 Zählern eine Kreuzunterstützung auszumachen. Gen Norden besteht Aufwärtspotenzial bis 12.670 Punkten. Bei der Kurszielberechnung wurde die Höhe der nach oben verlassenen Trading Zone berücksichtigt.

Die Wall Street reagierte mit leichten Kursabschlägen. Angesichts dieser Vorgaben sehen wir den DAX zur Stunde bei 12.435 Punkten und somit leicht unter dem Schlusskurs des Vortages. Der Euro kann davon profitieren und notiert momentan oberhalb der Marke bei 1,09 USD.

