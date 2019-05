DAX: Trump gibt die Richtung vor!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die vergangene Börsenwoche wurde ganz klar von einem Mann dominiert. Herr Trump hat einer durchaus sehr positiven Stimmung an den Märkten einen kräftigen, und vor allem unerwarteten Seitenhieb verpasst, als er zum Wochenbeginn damit drohte, die chinesischen Waren im Wert von 200 Milliarden USD mit 25 % zu verzollen. Am Freitag erhöhten die USA tatsächlich die Sonderzölle, was dem DAX ein Wochenminus von knapp 3% bescherte.

In den nächsten Tagen dürfte der Handelsstreit weiterhin im Fokus der Anleger stehen. Jede Neuigkeit, die ans Tageslicht gelangt, könnte die Börsianer überraschend treffen und somit weitere Kursturbulenzen auslösen. Aus diesem Grund rate ich momentan dazu extrem vorsichtig zu agieren und weitere Trades mit größter Sorgfalt auszuwählen.

Charttechnik

Nach dem jüngsten Abverkauf ist es den Anlegern am letzten Handelstag gelungen, die Abwärtsspirale zu stoppen und einen zaghaften Versuch zu starten die Bewegung gen Norden einzuleiten. Das nächste Ziel auf der Oberseite ist schnell ausgemacht und befindet sich bei 12.308. Die Unterseite darf natürlich aufgrund der aktuellen Situation nicht außer Acht gelassen werden. Wie bereits erwähnt, können die Marktteilnehmer mit einer zuverlässigen Unterstützungszone bei 11.837 rechnen. Unterhalb von dieser Marke dürfte die Dynamik zunehmen, das finale Tief sehe ich bei 11.268.

In der kurzfristigen Ausrichtung beherrscht die negative Stimmung bereits das Geschehen. Ein erneutes Verkaufssignal dürfte beim Verlassen des letzten Tiefs bei 11.955 generiert werden. Das rettende Ufer liegt oberhalb von 12.215.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

GKFX ist ein führendes, mehrfach ausgezeichnetes und international agierendes Brokerhaus aus dem Bereich des Online-Tradings mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 2009 von einem erfahrenen Management-Team gegründet und beschäftigt global derzeit rund 500 Mitarbeiter. GKFX ist auf innovative Handelslösungen für moderne Trader spezialisiert und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu einer breiten Anzahl von Forex- und CFD-Produkten über technologisch fortschrittliche Handelsplattformen. Als oberster Maßstab für seine Service- und Produktqualität dient GKFX die Zufriedenheit seiner Kunden. Reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), verfügt GKFX über die erforderlichen Zulassungen der lokalen Aufsichtsbehörden. Die Niederlassung in Deutschland befindet sich in der Finanzmetropole Frankfurt am Main und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) registriert.