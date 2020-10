DAX – Trotz Irritationen keine technische Änderung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Märkte haben geschockt reagiert, als der US-Präsident wegen einer Corona-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Entsprechend konnte bei den Marktteilnehmern eine Erleichterung beobachtet werden, als die Meldung die Runde machte, dass Trump wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Im Chart war dieses Verhalten kaum zu erkennen und hatte damit auf die technische Beurteilung auch keine Auswirkungen.



Nun sorgte der Präsident erneut für Irritationen mit einer Aussage zum Stopp der Verhandlungen über ein Konjunkturpaket. Es wird auch hier, wie immer, darauf zu achten sein, wie die Marktteilnehmer darauf reagieren. Die Abschläge in New York könnten auch nach Europa und damit nach Deutschland überschwappen. Ob dies ausreicht, dem DAX eine neue Richtung zu geben ist fraglich. Noch immer verharrt der deutsche Leitindex in einer Seitwärtsrange die zwischen ca. 12.500 und 13.400 Punkten ihre Begrenzung findet. Die Divergenzen bei den Indikatoren haben zwar noch Bestand, dürften aber kaum mehr Auswirkungen auf den Kursverlauf haben. Auch im Rest der Woche sollte sich keine Änderung der aktuellen, vergleichsweise lustlosen, Einstellung der Marktteilnehmer ergeben.

