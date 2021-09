DAX-Trendwende voraus?

1. Deutsche Telekom (WKN 555750)

Die meisten Preisfeststellungen finden am Freitag in Stuttgart in den Papieren der Deutschen Telekom statt. Die Aktie verliert rund 2,2% und rutscht damit unter die Marke von 17,50 Euro. Zur Wochemitte verkündete die Telekom eine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Technologie-Konzern Softbank.



2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Zurück unter den Umsatzspitzenreitern auf dem Stuttgarter Parkett sind am Freitag auch die Papiere von BioNTech. Am Morgen wurde bekannt, dass die Ständige Impfkommission die Impfung von Schwangeren und Stillenden empfiehlt. Die BioNTech-Aktie notiert rund 2% fester und überspringt wieder die Marke von 300 Euro.



3. Allianz (WKN 840400)

Unter hohen Umsätzen können die Papiere der Allianz zum Mittag rund 0,1% zulegen. Am Morgen erhöhten die Analysten der britischen Barclays-Bank das Kursziel für die Allianz von 230 auf 233 Euro. Aktuell notiert die Aktie des Versicherers bei rund 194,50 Euro.