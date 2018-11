DAX – Trendbruch ohne Wert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es wird besinnlich und die Weihnachtszeit hat mit der Eröffnung der ersten Weihnachtsmärkte Einzug gehalten. Der Herbst mit seinen Stürmen ist in diesem Jahrweitgehend ausgeblieben. An den Aktienmärkten wird unterdessen begonnen über das Jahresende zu diskutieren. Einen Herbststurm hat der deutsche Aktienmarkt imOktober bereits erlebt, als der Index von rund 12.400 auf knapp über 11.000 Punkte gefallen ist. Jetzt sind sich die Marktteilnehmer uneinig darüber, ob es eine Jahresendrallyegibt oder ob ein erneuter Einbruch droht. Mit dem Bruch des jüngsten kurzfristigen Abwärtstrends hat sich die Lage offenkundig zunächst verbessert.

Auch der Stochastik-Indikator hat ein Kaufsignal generiert und damit den Trendbruch begünstigt. Allerdings hat die Marktbreite gefehlt, was die geringen Umsätze widerspiegeln. Damit dürfte im Bereich des Widerstands bei knapp über 11.400 Punkten bereits wieder Schluss mit der Hoffnung auf eine Trendwende sein. Die Frage nach einer Jahresendrallye ist damit noch nicht beantwortet. Positiv ist das Halten am Oktober-Tief zu werten. Die noch fehlende Aufwärtsdynamik nach dem Trendbruch könnte allerdings die Chance wieder zunichtemachen, dass eine nachhaltige Rallye beginnt. Die Sentiment Indikatoren deuten an, dass es höchstens zu einer kurzen Weihnachtsrallye reichen könnte.



