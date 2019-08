DAX – Ein Trendbruch macht noch keine Gegenbewegung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hatte eine steile und dynamische Abwärtsbewegung zur Seite verlassen. Solche Trendbrüche sind meist für kräftige Gegenbewegungen bekannt. Im aktuellen Fall blieb diese Bewegung aus und der Index kämpft seither um die Unterstützungslinie bei ca. 11.600 Punkten. Diese konnte in der gestrigen Handelssitzung nur mit Mühe verteidigt werden. Trotzdem gibt es eine gute Chance für die kommenden Tage, dass sich die Lage wieder verbessert.



Der Stochastik-Indikator hat ein Kaufsignal generiert und der MACD-Indikator steht kurz vor der Bestätigung dieses Signals, was am Histogramm (Differenz zwischen Indikator und seiner Durchschnittslinie) zu erkennen ist. Dieser Indikator ist seit Tagen am Steigen. Auffällig ist auch der anziehende Umsatz im gestrigen Handel. Bei einer Intraday–Stimmungswende, wie sie am Dienstag zu beobachten war, ist ein solch anziehender Umsatz ein sehr gutes Zeichen für die kommenden Tage. Ein Test des Unterstützungsbereichs knapp unter 12.000 Punkten sollte somit zumindest möglich sein. Um ein Zeichen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends zu setzen, muss allerdings das letzte Top überwunden werden. Aus heutiger Sicht dürfte dies recht schwer fallen.

