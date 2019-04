DAX: Trendbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex kann in dieser Handelswoche den seit Januar 2018 gültigen Abwärtstrend nach oben überwinden und dadurch im großen Chartbild (Wochenchart) ein kräftiges Ausrufezeichen setzen. Nach dem erneuten Sprung über die 200-Tage Linie (blau) im März ist somit auch der zweite signifikante Widerstand geknackt und der weitere Weg nach oben frei. Lediglich die Saisonalität spricht etwas gegen neuerliche Höchststände in den kommenden Monaten. Es bleibt spannend!

DAX Wochenchart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.