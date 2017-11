DAX: Treffer! Korrektur oder Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auf jeden Fall lagen wir mit unserem Artikel vom 08.11. erst einmal richtig.



Der Titel war: „DAX, TecDAX, Dow Jones und Nasdaq 100: Kommt jetzt die Korrektur?“ Wir hatten darauf hingewiesen, dass die Indizes nach unserem Eindruck wackeln und dieser Wackler hat sich am Donnerstag schon mit teils starken Kursabschlägen gezeigt. In unserem Artikel hatten wir die Punkte genannt, die zunächst für die Indizes wichtig waren und der erste Schritt nach unten wurde nach dem Bruch dieser Linien gemacht. Nachdem die Rekordmarken bei allen genannten Indizes verlassen waren, konnte man das Risiko mit einem Blick sehen und wir hatten auch angemerkt, dass die Entscheidungen für den Kursverlauf noch nicht getroffen sind.



Das bedeutet, dass wir es im Moment (noch) nicht mit einem Crash zu tun haben, sondern bisher nur mit einer kleinen Korrektur, die aber noch nicht beendet sein muss. In unserem Artikel stand u.a.: „Für diejenigen, die mit einfachen oder zweifachen ETFs unterwegs sind, gibt es noch keine bedrohlichen Konstellationen, aber wir wissen aus Zuschriften, dass viele Leser im Daytrading mit hohen Hebeln handeln und für diese Klientel sind auch 50 oder 100 Punkte höchst interessant. Diejenigen, die in den genannten Indizes (vielleicht sogar mit starken Hebeln) investiert sind, sollten auf jeden Fall die Situation kritisch beobachten und die Absicherungen ständig im Blick haben.“ Diese Ansatzpunkte mit hohen Hebeln einen schnellen Tagesgewinn einzufahren hat es heute gegeben und diejenigen, die unseren Artikel als Impulsgeber für einen „harten Short-Trade“ angenommen haben, sind heute auf jeden Fall die Gewinner.

Schauen Sie sich an, was wir zum DAX und TecDAX gestern u.a. geschrieben hatten: „Beim DAX sind rund 150 Punkte verloren und unterstützende Linien sind in dem aktuellen Bereich nicht zu entdecken. Es kann ganz schnell gehen und wir sehen zunächst 13.200 Punkte. Im TecDAX sieht es nach dem Verlust von etwa 70 Punkten etwas hoffnungsvoller aus, denn der Bereich um 2.520 Punkte enthält noch eine kleine Chance für eine Gegenbewegung. Sollte es aber weiter in Richtung Süden gehen, wären 2.400 Punkte auch sehr nah." Beim DAX ist unsere Prognose eingetroffen und im TecDAX ist auch mehr als die gedachte halbe Wegstrecke auch schon zurückgelegt. Zu den US-Indizes hatten wir ausgeführt: „Der Dow Jones wackelt, aber wenn es nicht unter 23.490 Punkte geht, gibt es eine Chance auf eine Seitwärtsbewegung. Darunter könnte es aber zu einem spürbaren Rücksetzer kommen. Relativ stabil sieht der Chart des Nasdaq 100 dagegen aus, obwohl die Tages-Volatilität auch von einer hohen Nervosität geprägt ist. Ein kleiner Haltepunkt bei 6.320 Punkte wäre zwar vorhanden, aber danach sind ganz schnell 100 Punkte verloren." Bis zum Redaktionsschluss waren die genannten Punkte auf jeden Fall erledigt und wenn es keine unerwartete Gegenreaktion im Dow Jones gibt, wäre der Weg bis etwa 23.350 Punkte erst einmal frei. Sollten 6.300 Punkte im Nasdaq 100 nicht verteidigt werden können, kann es bis etwa 6.210 Punkte den nächsten Ausrutscher geben.