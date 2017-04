DAX - Tradingbereich kommt in Sichtweite!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Alles liegt immer im Auge des Betrachters, wir werten den Abfall des DAX zum Wochenauftakt als positives Signal, da sich dadurch unsere Korrekturerwartung weiter bestätigt. Langsam und in einem korrektiven Muster bewegt sich der Deutsche Leitindex in Richtung unserer Tradingzone. Viele Anleger halten es bisher noch für ungewöhnlich das wir einen genauen Bereich bereits seit 4 Wochen eingezeichnet haben, von wo aus wir den nächsten Long trade platzieren werden. Es seit gesagt das wir im vergangenen Jahr keinen einzigen Verlusttrade zu verzeichnen hatte und alle 7 Trades in 2016 eine Rendite von knapp 6400 Punkten im Dax erbracht haben. Damit sind wir deutschlands akkurateste Marktanalyse im Dax der letzten 16 Monate!

Wenn wir nun direkt unter die 11977 Punkte abfallen sehen wir ein direktes Anlaufen unseres Zielbereiches. Bis dies nicht der Fall ist bleibt Welle (iv), respektive Welle (v) und ein Anlaufen von 12508 Punkten aktiv. Wir warnen hier ausdrücklich davor, nun bei einem Abfall unter 11977 Punkte irgendwelche Shortversuche zu unternehmen. Wir bespielen diesen Markt auf der Longseite, da wir übergeordnet einen bullischen Markt vorfinden.



