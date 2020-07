DAX & Tesla: Wochenauftakt nach Maß

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Schwungvoller Wochenauftakt: Direkt zu Handelsbeginn kletterte der DAX bis auf 12.836 Punkte. Zwar mussten zwischenzeitlich einige Gewinne abgeben werden, am Mittag notiert der DAX bei 12.770 Punkten dennoch komfortable 0,9% im Plus. In den kommenden Tagen richten sich die Blicke der Anleger auf den Start der Berichtssaison in den USA. Besonders unter Beobachtung stehen neben den bloßen Zahlen die Ausblicke der Unternehmen auf das weitere Geschäftsjahr.Meistgehandelter Wert in Stuttgart ist zum Wochenauftakt mit einem Plus von 8,5% die Samsung-Aktie. Letzte Woche hatte der südkoreanische Tech-Konzern seine vorläufigen Zahlen fürs zweite Quartal vorgelegt. Dank einer wachsenden Chip-Nachfrage ist das Ergebnis um 23% gestiegen, der Umsatz sank um 7,3%. Damit hätte Samsung das höchste Betriebsergebnis seit 2018 eingefahren.Tesla verzeichnet in Stuttgart zu Wochenbeginn ebenfalls sehr hohe Umsätze. Dabei klettert die Aktie heute bis auf ein neues Allzeithoch von 1.441 Euro. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 245 Milliarden Euro ist Tesla an der Börse damit beinahe doppelt so viel Wert wie BMW, Daimler und VW zusammen.Auch die Wasserstoff-Werte bleiben weiter im Fokus der Stuttgarter Anleger: Am Montag legt Nel ASA als eine der meistgehandelten Aktien 3,7% zu. Interessant für die Nel ASA-Aktionäre dürften dabei erste Details der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sein: So sollen bis 2023 rund 3,4 Milliarden Euro in den Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für umweltfreundliche Technologien fließen, das Wasserstoff-Tankstellennetz soll „zügig ausgebaut“ werden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.