DAX, Tesla, Deutsche Bank – frische Investmentideen

Wie das Handelsblatt berichtete, strebt die Deutsche Bank offenbar einen Verkauf ihres spanischen Privatkundengeschäfts an. Potentielle Interessenten können bis Mitte Juli eine Offerte abgegeben. In Deutschland treibt die Bank hingegen die Reintegration der Postbank voran und ist demnächst mit 20 Millionen Privatkunden bestens auf die Zinswende vorbereitet, die EZB Chef Draghi verbal in Aussicht gestellt hat. In unserer-Liste haben wir frisch einen Inliner auf die Deutsche Bank mit der WKNund einer Seitwärtsrendite von 20 Prozent aufgenommen. Weiter finden interessierte Anleger dort einen Discount Call mit der WKNund einen Mini Long (). Doch werfen wir auch einen Blick über den großen Teich.

Der amerikanische Automobilhersteller TESLA plant ein Produktionswerk in China und möchte mehr Präsenz auf dem größten Automobilmarkt der Welt zeigen. Tesla setzt unter anderem auf zukünftige Regulierungen des chinesischen Marktes, leiden viele Großstädte in China doch unter extremer Luftverschmutzung. Bis 2020 hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, 500.000 Autos in China zu verkaufen. Ambitionierte Ziele, aber Unternehmschef Elon Musk ist bisher auch nicht für Tiefstapelei bekannt.

In unserer ISIN-Liste ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bullen greifen zum Call DM11VJ (Hebel 4) oder zum Capped Bonus CY3QFM. Der Inliner SC3J22 verspricht eine Seitwärtsrendite von 77 Prozent, Bären schauen sich den Mini Short CY345S an.

Absicherung für Dow Jones und DAX

Der Dow Jones befindet sich in einem stetigen Aufwärtskanal und befindet sich knapp unter seinem Allzeithoch. Erste Überhitzungserscheinungen werden sichtbar, wir raten momentan eher zur Absicherung. Interessierte Anleger schauen sich die Put Optionsscheine HU8H7R, GD26BV und GD1V67 an.

Auch auf den DAX haben wir einige Produkte zur Absicherung in unsere ISIN-Liste aufgenommen, beispielsweise den Discount Put HW2TK1 oder den Inline-Optionsschein HU9T6B.

