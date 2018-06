DAX: Technische Marktanalyse vom 27.06.18

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wir sind ganz sicher noch nicht durch und es liegt noch eine größere Kraftanstrengung vor uns, bevor die Lage wieder als „entspannt“ bezeichnet werden darf. Dies gilt sowohl für unsere Jungs, die heute in Russland das Achtelfinale erreichen wollen, als auch für den DAX, der nach den letzten Tagen dringend einmal eine Entlastungsrallye benötigt. Der Wochenauftakt verlief extrem enttäuschend, da die wichtige Unterstützungslinie im Bereich von 12.500 Punkten ohne Gegenwehr dynamisch nach unten durchbrochen wurde.Der Versuch einer Erholungsbewegung am gestrigen Handelstag scheiterte im Laufe des Tages und es blieb erneut ein Minus am Ende übrig. Die aktuelle Lage stellt also keinen Stärkebeweis dar und eine Ausweitung der neuen Abwärtstendenz ist derzeit noch sehr wahrscheinlich. Es gibt allerdings auch einen Silberstreif am Horizont. Die Umsätze der letzten beiden Handelstage waren sehr niedrig, was darauf hindeutet, dass die Angst bei der Breite der Marktteilnehmer nicht mehr (oder noch nicht) allzu hoch ist.Der MACD-Indikator hatte vor kurzem ein finales Verkaufssignal generiert, in dem er an seiner Triggerlinie nach unten abgeprallt war. Dies könnte bedeuten, dass es sich bei der aktuellen Bewegung um einen finalen Ausverkauf handelt. Es heißt also Daumen drücken. Heute Abend für unsere Jungs und am Markt, dass die Unterstützungszone um 11.900 Punkte nicht unterschritten wird.Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.