DAX: Technische Marktanalyse vom 26.07.17

Es ist unverkennbar, dass der DAX einen neuen Trend etabliert hat. Spätestens seit dem Bruch des Aufwärtstrends Ende Juni hatte sich die Lage deutlich eingetrübt. Die Chance den Trendbruch zu negieren und wieder in den Bereich der Höchstnotierungen von Mitte Juni zu steigen, wurde vertan. Dabei hatten die Indikatoren diese Möglichkeit durchaus offen gehalten. Stattdessen rutschte der deutsche Leitindex unter die Marke von rund 12.400 Punkten. Dieser Bereich stellte zumindest eine gewisse Unterstützung dar, die letztendlich nicht gehalten werden konnte.Der jüngste Rückschlag führte den DAX bis in den Bereich der nächsten Unterstützungszone. Diese befindet sich zwischen rund 11.900 und 12.100 Punkten. Auch wenn der Bereich noch nicht ganz erreicht wurde, ist die Möglichkeit weiterhin offen, dass es zu weiteren Kursverlusten in diese Zone kommen wird. Am Montag konnte allerdings zunächst die Abwärtsspirale gestoppt werden. Dies erfolgte mit einer Intraday-Stimmungswende die sich im Chart durch eine Hammer-Formation darstellte. Die gestrige Fortsetzung der Erholung war allerdings noch nicht überzeugend. Die Höchstkurse konnten nicht gehalten werden, was ein eher kritisches Signal darstellt. Der MACD-Indikator ist inzwischen deutlich an seiner Triggerlinie nach unten abgeprallt. Dies ist als Verkaufssignal zu interpretieren. Somit dürfte es nach einer kurzen Beruhigungsphase erneut zu einem Rückgang kommen, auch wenn der Stochastik-Indikator bereits in den überverkauften Bereich vordringt. Ein Test der oben genannten Unterstützungszone dürfte in den kommenden Wochen kaum zu verhindern sein. Der besagte Bereich sollte allerdings zunächst nicht unterschritten werden.