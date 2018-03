DAX: Technische Marktanalyse vom 22.03.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die größeren Tagesbewegungen und Trends der letzten Wochen sind einer etwas weniger aufgeregten Seitwärtsbewegung gewichen. Dies zeigt sich auch bei den Indikatoren, die nur noch seitwärts verlaufen. Es ist wieder eine abwartende Haltung eingetreten, die nach einem Anlaufholen aussieht. Die aktuelle Seitwärtsrange liegt zwischen rund 12.200 Punkten am unteren Rand und ca. 12.450 am oberen.An den letzten beiden Handelstagen hat es jeweils eine Intraday-Stimmungswende von unten nach oben gegeben. Zunächst rutschten die Kurse ggü. den Vortagesschlussnotierungen ab, um dann zum Handelsende wieder nach oben zu laufen. Da dieses Verhalten nicht am Ende von einem Abwärtstrend aufgetreten ist, kann auch nicht von einer Hammer-Formation gesprochen werden. Das Verhalten der Marktteilnehmer ist aber das gleiche. Die Umsätze sind allerdings noch immer auf einem recht niedrigen Niveau. Die Breite ist im Markt also nicht vorhanden. Das bedeutet, dass die Seitwärtsrange noch etwas Bestand haben dürfte. Sobald allerdings eine der beiden Bereiche über- oder unterschritten wird, sollte wieder Dynamik in den Markt kommen. Ein Test der nächsten Widerstands- oder Unterstützungszonen wird dann schnell erfolgen.