DAX Technische Marktanalyse vom 19.07.17

… na und? In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Tage, an denen man glauben mochte, die Party sei zu Ende. Dies ist meistens erst dann der Fall, wenn der Gastgeber betrunken auf seinem Sofa einschläft und die Gäste nichts mehr zu trinken haben. Der Gastgeber ist im Falle der Börse die EZB oder die US-Notenbank. Es gibt zwar erste Ermüdungserscheinungen, von Einschlafen kann gleichwohl noch nicht die Rede sein. Ob es dann zu einem Crash kommt ist ohnehin fraglich. Ein Crash entsteht meistens wegen eines Ereignisses mit dem die Marktteilnehmer nicht gerechnet haben.Er kommt aus heiterem Himmel und wird nur in den allerseltensten Fällen angekündigt. Einen Tag wie den gestrigen haben wir in den vergangenen Tagen schon einige Male erlebt. Ende Juni wurde sogar eine wichtige Marke gebrochen, die aber sehr schnell zurückerobert wurde. Der seit Februar bestehende Aufwärtstrend wurde inzwischen zwar verlassen, die Seitwärtsrange ist aber immer noch intakt. Auffällig an der aktuellen Situation ist die Tatsache, dass der Umsatz leicht angezogen hat. Auch das Kaufsignal beim MACD-Indikator wurde mit dem gestrigen Verkaufssignal negiert. Die Divergenz, die der Stochastik-Indikator gebildet hatte, dürfte bereits abgearbeitet sein und ihre Wirkung verlieren. Es ist zudem eher negativ zu interpretieren, dass der Index den Widerstand bei knapp unter 12.900 Punkten nicht mehr erreicht und so nach der Dow-Theorie ein Trendwendesignal gegeben hat, da er das letzte Top nicht mehr erreichte. Somit hat sich die Lage mit dem Kursverlust von gestern wieder etwas eingetrübt. Es ist gut möglich, dass nun ein neuer Versuch gestartet wird, die ohnehin nicht sehr tragfähige Unterstützung zu unterschreiten. Ein Stop-Limit sollte jedenfalls knapp unter dieser Linie liegen.